Pubblicati su sito aziendale di Amiu due avvisi di pubblico interesse

Amiu S.p.A. ha pubblicato in data 29 ottobre 2024 sul sito aziendale un avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di operatori economici per apertura e gestione conto corrente - deposito e utilizzo dei fondi cosi detti di "chiusura e post gestione della discarica di Trani" mediante offerta al rialzo con scadenza 20 novembre 2024 ed un avviso con invito a formulare manifestazione di interesse con scadenza 13 novembre 2024 per la partecipazione al bando per l'economia circolare promosso dalla "Fondazione con il Sud".