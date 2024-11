Amiu avvia un questionario per misurare il grado di soddisfazione del servizio offerto

Powered by

AMIU S.p.A. informa gli utenti che a partire da lunedì 2 dicembre 2024, potranno essere contattati telefonicamente da operatori dell'azienda Mediacom per la somministrazione di un questionario per misurare il grado di soddisfazione della qualità del servizio di igiene urbana. Mediacom, azienda specializzata nella realizzazione di audit di Customer Satisfaction per aziende di servizi, garantisce l'anonimato del rispondente e il rispetto della privacy dei dati raccolti e riferiti alle diverse attività.