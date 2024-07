Gaetano Nacci confermato alla guida di Amiu per il prossimo triennio

Il sindaco di Trani Amedeo Bottaro con decreto n. 87 del 1° luglio 2024 ha confermato, all'esito della consultazione finalizzata ad acquisire candidature sulle quali esercitare valutazioni comparative, l'Ingegnere Gaetano Nacci quale Amministratore Unico di AMIU S.p.A. per la durata di tre anni."Sono lieto di annunciare – dichiara il sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro – la designazione di Gaetano Nacci come Amministratore Unico di AMIU S.p.A. che nella prima esperienza ha ampiamente dimostrato un impegno concreto verso l'eccellenza, verso le sfide e verso l'innovazione. Grazie alla sua guida, l'Azienda ha raggiunto risultati straordinari, migliorando significativamente i servizi offerti alla nostra comunità e promuovendo una gestione efficiente e trasparente dell'Azienda di proprietà pubblica. L'Ingegnere Gaetano Nacci ha saputo implementare importanti progetti di modernizzazione, migliorando la sostenibilità ambientale della nostra città e costruendo giorno dopo giorno le relazioni dell'Azienda con i cittadini e le istituzioni. La comprovata capacità di navigare sfide complesse con integrità e competenza è stata fondamentale nella scelta operata e riflette la nostra fiducia nella sua capacità di continuare a guidare AMIU S.p.A. verso nuovi traguardi. Per Trani è fondamentale che le aspettative dei cittadini siano prioritarie, costanti e centrali nell'agire pubblico"."Sono felice di poter operare in continuità – dichiara l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Gaetano Nacci – perché sono convinto delle grandi potenzialità della città e perché sono certo del ruolo da protagonista che l'Azienda saprà ritagliarsi come fondamentale veicolo di accelerazione. Trovo gratificante ed allo stesso modo stimolante rappresentare e dirigere un'Azienda che conosco e di cui sono fiero. Siamo tutti chiamati a migliorare ulteriormente i risultati già raggiunti dando il massimo. Affronterò la nuova sfida onorando l'impegno del compianto Ingegnere Ambrogio Giordano e per consolidare il senso di orgoglio e di appartenenza di tutti i dipendenti e collaboratori".