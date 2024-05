Frecce Tricolori a Trani, da Amiu invito alla collaborazione finalizzato al decoro urbano

Amiu spa confida nella massima collaborazione della cittadinanza e di tutte le utenze in concomitanza con l'evento per cui la città di Trani ospiterà per la prima volta la manifestazione aerea della pattuglia nazionale acrobatica delle Frecce Tricolori, in programma domenica 12 maggio sul lungomare Cristoforo Colombo dalle ore 15.30.Amiu spa invita tutti al pieno rispetto delle regole e dell'ambiente e coglie l'occasione per ricordare alle utenze domestiche che sabato non è previsto alcun conferimento di rifiuti e dunque non dovranno e potranno essere esposti i carrellati condominiali ed i mastelli, si raccomanda alle utenze non domestiche di non conferire rifiuti al di fuori degli orari consentiti e fa appello alla piena collaborazione da parte della popolazione residente e dei turisti affinché i rifiuti siano conferiti in maniera idonea nelle attrezzature disponibili per l'evento.Per informazioni è possibile contattare Amiu spaal Numero Verde 800.665155 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13), scrivendo alla pagina Facebook e Instagram di Amiu Trani o all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it