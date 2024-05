Morte Ambrogio Giordano: il commosso ricordo di Filippo Ortenzi, arcivescovo metropolita della Chiesa ortodossa

L'ing. dott. prof. Ambrogio Giordano, 63 anni, di Foggia, una delle colonne, difficilmente sostituibili, della nostra Chiesa è deceduto a causa di un incidente mortale e ha raggiunto la Casa del Padre.Persona di grande preparazione culturale e spirituale, si era avvicinato alla nostra Chiesa alcuni anni fa e subito si era messo in evidenza per le sue capacità carismatiche ed umane tanto che ci ha legato non soltanto la comune fede religiosa ma anche una sincera amicizia.Nell'agosto 2019, dopo la mia elezione ad Arcivescovo Metropolita della Chiesa, mi è stato sempre vicino adoperandosi in ogni modo per far crescere sia religiosamente accettando l'incarico di Gran Priore Vicario della Confraternita di San Michele Arcangelo, che culturalmente quale Pro Rettore dell'Accademia Ortodossa San Nicodemo L'Aghiorita che dell'Università Ortodossa San Giovanni Crisostomo, una cui sede distaccata aveva posto presso il suo studio di via Meridiana. Dopo essere stato ordinato Diacono il 6 giugno 2021 ad Orsara di Puglia (FG), fu consacrato Sacerdote il 6 febbario 2022 a Roma.Ma soprattutto l'ing. padre Ambrogio era. dal 16 settembre 2019 il Presidente della Fraternità Ortodossa, la nostra struttura laicale e il nostro referente per la Diocesi di Bari dove, ovunque serviva, prendeva la macchina ed andava a contattare i nostri fratelli e promuovere la crescita della nostra Chiesa."le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà"(Sap 3, 1)Nella vita profana, chiunque lo ha conosciuto potrà confermare che era uno stimato professionista, Dirigente Tecnico AMIU Puglia Spa con numerosi titoli accademici: Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – Laurea in Sociologia con indirizzo Mass Media e Comunicazioni – Laurea in Scienze Criminologiche – Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale – Laurea in Scienze Storiche e Religiose; docente di Sociologia Generale (Istituto Pegaso di Foggia) e di Filosofia e Sociologia (Università Ortodossa San Giovanni Crisostomo) nonché: geometra – perito agrario – criminologo – Tecnico Ricostruttore Incidenti Stradali – Tecnico Certificatore Energetico – Tecnico Progettazione e Gestione Verde Pubblico e Privato – Energy Manager – RSPP – tecnico agrario e topografo – Consulente socioterapico per tossicodipendenze e devianze minorili – Consulente tecnico modelli matematici per l'ambiente – Perito Criminologo Tribunale di Foggia – Progettista Cartografia Numerica e Sistema di Pianificazione Servizi Urbani – Tecnico per la Progettazione e Gestione Verde Pubblico e Privato – Tecnico di Domotica – ecc.Alla comunità ortodossa foggiana, ai famigliari, ai confratelli micheliti, ai dirigenti e membri della Fraternità Ortodossa, ai collaboratori e studenti delle nostre strutture accademiche, agli amici e familiari tutti giungano le condoglianze mie e di tutta la Chiesa Ortodossa Italiana.+ + +Filippo Ortenzi, Arcivescovo Metropolita"Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti, sono invisibili, tengono i loro occhi pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime." (Sant'Agostino)