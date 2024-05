Colto da malore mente era in vespa, morto un uomo nella notte

L’incidente in via delle Forze Armate, vani i tentativi di rianimarlo

Un incidente è avvenuto questa notte poco prima delle 2.00 sul cavalcavia di via delle Forze Armate e ha visto coinvolto un uomo a bordo di una Vespa. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo, di 80 anni di cui non si conoscono ancora le generalità, possa esser stato colto da un malore prima di finire a terra.La situazione è apparsa subito grave ad alcuni passanti che immediatamente hanno chiamato i soccorsi. I primi a giungere sul posto gli agenti della Polizia di Stato e immediatamente dopo i sanitari del 118 che hanno trovato l'uomo in arresto cardiaco e nonostante i disperati tentativi di rianimarlo nulla hanno potuto. Vano anche l'intervento di un secondo mezzo di soccorso.