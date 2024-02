Biglietti Stp, a Trani situazione sempre più insostenibile

Che una persona anziana o che non sia avvezza a fare pagamenti con lo smartphone, o magari perché non lo possiede, si senta dire che il biglietto o l'abbonamento lo può prenotare online perché non ve ne sono più a disposizione per la vendita diretta, non dovrebbe considerarsi una cosa ammissibile. Ma questo continua ad avvenire alla fermata dei mezzi della STP a Trani, nonostante le denunce, i richiami e le segnalazioni all'azienda.La biglietteria del bar della Stazione non solo ha i suoi orari e giorni di chiusura, ma quando finisce il numero dei biglietti o degli abbonamenti comprati, non può fornirne, anche volendo. Una sorta di succursale è stata scelta dalla STP in un bar sulla destra della Stazione. Ma gli orari di questo esercizio commerciale pare che siano - dalle segnalazioni che ci giungono - poco compatibili con la messa a disposizione di una biglietteria visto che ieri, ad esempio, dopo mezzogiorno era già chiuso.Alcuni passeggeri ci segnalano che in queste situazioni di indisponibilità è preso d'assalto il bar di fronte alla stazione, quello che fino a un anno fa aveva la disponibilità della vendita dei biglietti: ma ovviamente senza la possibilità di acquistare alcunché. La situazione in alcuni giorni è veramente pesante e anche ieri ci sono stati anche momenti di tensione.Nell'agosto scorso STP rispose con una nota ufficiale nella quale era rimarcata la disponibilità dei biglietti online o in altre rivendite (a non meno di 500 metri). Situazione che evidentemente non si è mai rivelata sufficiente, neanche con questa nuovo punto vendita.