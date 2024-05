Grande successo per la “Rocca Bovio Palumbo” alla Rassegna Nazionale “Scuole in Musica” di Giovinazzo  

Un venerdì 17 Maggio ricco di emozioni per gli alunni della Classe di Flauto Traverso che si sono contraddistinti con le loro esibizioni da Solisti, in duo col pianoforte, in Trio ed in Sestetto, dalla Classe Prima alla Classe Terza alla Rassegna Nazionale "Scuole in Musica" di Giovinazzo, tenutasi presso l'Auditorium don Tonino Bello, giunta alla sua 2° edizione ed organizzata dall' Associazione "Moving Music" con il Patrocinio del Comune di Giovinazzo.Numerose le attestazioni di stima e merito ricevute dai componenti della giuria, dai musicisti e dai docenti presenti in sala per le performance e la professionalità dimostrate dai piccoli-grandi flautisti.Il livello di preparazione degli alunni è risultato di grande rilievo e la giuria tecnica ha anche assegnato un "Premio Speciale al Merito" al Trio di Flauti, quale miglior Trio della manifestazione, ritirato nel corso della Cerimonia Finale tenutasi in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo.I ragazzi, preparati dal docente di Flauto Traverso prof. Pietro Doronzo, si sono misurati con brani del repertorio come le Fantasie per Flauto solo di G.P. Telemann, i 5 Pezzi Facili di Nino Rota per Flauto e Pianoforte, arrangiamenti ad hoc per Trio ed Ensemble di Flauti di brani come Inno alla gioia, Brani popolari celtici, Autunno e Primavera di Vivaldi, Eine Kleine Nachtmusik di Mozart.Una grande esperienza formativa per gli alunni, affrontata con entusiasmo ed emozione, con quell'energia positiva che li rende unici e capaci di ogni cosa, donando tanta soddisfazione e orgoglio alle proprie famiglie e alla comunità scolastica tutta.Il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, entusiasta del grande successo degli alunni, felice dell'intraprendenza, della gioia e della passione con cui partecipano alle varie attività musicali e culturali messe in campo dall'istituto.La scuola Secondaria di I grado "Rocca Bovio Palumbo" è la scuola ad indirizzo musicale della città, partecipa a varie manifestazioni quali, ad esempio, opere e concerti presso il Teatro Petruzzelli e Piccinni di Bari e non solo; con la mobilità internazionale, lo scorso anno gli studenti del percorso ad indirizzo musicale si sono esibiti in Finlandia nell'ambito del Progetto Erasmus, una scuola coltivatrice di talenti, che crede fortemente nel valore formativo della musica, delle arti, delle lingue e della cultura in genere, un fiore all'occhiello per l'intera comunità cittadina.