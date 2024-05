Progetto Costa Nord, PD Trani: "Lavoro meticoloso dell'Amministrazione"

"Dopo la meticolosa istruttoria di questi mesi e grazie al lavoro attento di questa Amministrazione di centro sinistra a trazione PD, giovedì 23 maggio, avranno inizio i primi significativi interventi di demolizione all'interno dell'area della ex distilleria Angelini nell'ambito del progetto Costa Nord, finanziato con fondi PNRR per un totale di 18 milioni di euro" è quanto afferma il Segretario del Partito Democratico di Trani, l'avv. Giannetti."La proposta" prosegue Giannetti "presentata per la riqualificazione della costa occidentale della città di Trani, nello specifico interessa il vasto spazio urbano racchiuso tra il mare, la città storica e l'ex area industriale degradata"."Le aree e gli edifici interessati, tra cui molti capannoni e impianti industriali dismessi" precisa il Segretario Dem "sono oggi in uno stato di completo abbandono e l'obiettivo che il programma si prefigge è quello di migliorare la qualità dell'abitare anche attraverso la riqualificazione ecologica e le aree verdi, che possa giovare non solo alle aree limitrofe ma a tutta la città"."A tal fine" si conclude "il programma si propone di valorizzare il lungomare occidentale attraverso tutta una serie di interventi strutturali e, a partire dalle ore 10, andranno giù i primi corpi di fabbrica dell'impianto industriale per permettere la realizzazione delle nuove strutture abitative inserite nell'ambito del progetto".