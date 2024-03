Elezione di Federica Cuna in Consiglio Provinciale, la soddisfazione del PD Trani

All'indomani della elezione della Consigliera Comunale del PD, Federica Cuna, nell'Assise Provinciale, il segretario del circolo del Partito Democratico di Trani, Antonio Giannetti, esprime tutta la sua soddisfazione. "È un risultato importantissimo quello che ci ha consegnato lo scrutinio del voto provinciale che si è tenuto domenica 17 marzo e che ha portato alla elezione della nostra Consigliera Comunale Federica nel consiglio provinciale. È importante innanzitutto perché dimostra ancora una volta l'importanza del Partito Democratico nell'essere traino di una maggioranza che a Trani sta compiendo egregiamente il proprio lavoro.È importante perché dimostra quanto Federica stia lavorando bene e come il suo impegno sia riconosciuto senza riserve all'interno della maggioranza. E, da ultimo, ma non per ultimo, ho motivo di essere soddisfatto per questo risultato perché ha dimostrato, ancora una volta, la compattezza della maggioranza di governo della nostra Città che si avvia a mettere in cantiere una serie di progetti importantissimi e che vedrà in questa forte coesione il carburante per procedere speditamente verso i propri risultati.A tutti gli eletti del centro sinistra - ma anche a quelli del centro destra - vanno i miei auguri di buon lavoro e, a Federica Cuna, alla quale sono particolarmente legato per essere la più giovane del gruppo consiliare, vanno le mie felicitazioni con l'augurio che anche questo possa essere solo un tassello importante di un percorso politico denso di soddisfazioni".