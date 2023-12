Acquisto Impero e Supercinema, Giannetti: "Come cittadini dobbiamo essere tutti orgogliosi"

"Al contrario di quanto accade in altre città, questa Amministrazione di centro sinistra, a trazione PD, ha deciso in qualche modo di sostituirsi ai privati per far sì che Trani possa tornare in possesso dei suoi due, storici, contenitori culturali" è quanto dichiara il Segretario del Circolo del Partito Democratico di Trani, l'Avv. Antonio Giannetti."Stiamo parlando del "Supercinema" e del "Cinema Impero" che, sia nella memoria dei cittadini tranesi, che nella storia di questa città, sono visti come un punto di riferimento di intere generazioni e che da anni, purtroppo, sono stati chiusi" prosegue il Segretario DEM "Ed è per questo che la nostra Amministrazione – che, con l'approvazione di delibera, ha autorizzato l'acquisto dei due cespiti - ha inteso restituire questo patrimonio culturale alla nostra città, contraendo, in maniera specifica un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti - per un importo complessivo di un 1.712.000 euro - che consentiranno l'acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune di Trani, di questi due fabbricati".Immediatamente dopo l'acquisizione" precisa Giannetti "con intese anche di tipo regionale, l'Amministrazione comunale, avendo già la disponibilità economica, procederà alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione degli immobili acquistati, tenendo fede, in questo modo, ai precisi impegni assunti durante la campagna elettorale"."Il raggiungimento di questo ulteriore obiettivo di alto profilo da parte della nostra Amministrazione" continua il Segretario "ci deve rendere tutti orgogliosi come cittadini tranesi perché il poter rientrare in possesso di questi due immobili consentirà un sicuro volano per la cultura locale. Questo, in quanto, tra le ipotesi di futura gestione delle attività che andranno a essere realizzate nei due contenitori culturali, è annoverata anche la possibilità di affidamento a una gestione tecnica di elevata competenza"."Pertanto" conclude l'Avv. Giannetti "è con grande orgoglio che rivendichiamo questa decisione assunta dall'amministrazione comunale e diamo merito al Sindaco Amedeo Bottaro per essersi impegnato e speso in prima persona per il raggiungimento di benefici che risulteranno ad appannaggio sia dalla collettività cittadina nello specifico, ma anche di quella locale, in termini generali".