Questione Stp: ancora disagi per l'unica biglietteria in stazione

ll problema era già stato sollevato nel periodo di ferie della biglietteria della Stazione, unico punto vendita dei biglietti per le corse degli autobus della linea STP : ma adesso, in pieno periodo scolastico, sono riprese le segnalazioni alle lamentele quanto a questo disagio .È successo infatti che quando la biglietteria della Stazione - presso il bar della stazione F.S. - ha esaurito il plafon degli abbonamenti e dei biglietti ha mandato in tilt- una maniera per sottolineare la grave situazione di difficoltà - moltissimi viaggiatori, proprio ai primi del mese, quando si rinnovano appunto gli abbonamenti .Molti disagi anche per gli studentii universitari diretti a Bari che però preferiscono viaggiare con l'autobus che ferma direttamente davanti all'Università: terminata la possibilità di fare biglietti al bar della Stazione e non essendoci altri punti vendita dei biglietti STP molti universitari hanno dovuto affrettarsi con grande disagio a fare i biglietti per il treno - tenendo conto che anche fare i biglietti del treno non è facile, con alcune macchinette che non funzionano quasi mai - per arrivare a Bari e poi prendere la navetta per l'Università.Ma molte segnalazioni sono avvenute da parte di persone anziane dirette in altri paesi per visite sanitarie - ospedale di Andria in particolare, che hanno dovuto rinunciare essendo impossibile fare i biglietti sul bus.