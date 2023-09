Stp, nuove lamentele per l’impossibilità di acquistare abbonamenti già presenti sul sito

Un disagio che ormai dura da troppo tempo: un abbonamento mensile, ed in particolare parliamo dell'abbonamento di 52 corse da Trani e per Bari, impossibile da acquistare per gli studenti di Trani.Con l'inizio dell'anno scolastico, ed in particolare anche universitario con la presenza di numerosi studenti pendolari, si riaccendono le polemiche con l'azienda ldi trasporti pubblici, in particolare con la Stp di Trani.Le lamentele giungono proprio da un gruppo di studenti universitari, a capo dei quali vi è Dario Lobascio, il quale ha raccolto le problematiche di tutti quegli studenti universitari che, alle prese con il nuovo anno scolastico universitario, si vedono rifiutati l'acquisto dell'abbonamento mensile per 52 corse dalla Stp di Trani, servizio invece previsto sul sito ma che di fatto non si può acquistare.Gli studenti hanno provato a chiedere delle valide spiegazioni finanche al punto vendita presente all'interno della stazione in Trani, tuttavia, nessuno riesce a spiegare perché, questo tipo di abbonamento, sia impossibile da acquistare per gli studenti di Trani, per i quali e' disponibile solo l'abbonamento solo per mese solare.Così Dario Lobascio, in rappresentanza di tutti gli studenti universitari di Trani, si è rivolto ad una associazione su Trani, al fine di trasmettere un reclamo, alla STP, per comprendere le motivazioni per cui questo abbonamento, seppur presente sul sito, non sia di fatto acquistabile né sul sito, né presso il punto vendita della stazione di Trani.L'avvocato dell'associazione "Cittadino Indifeso" in Trani, avv. Floriana Baldino, ha trasmesso un reclamo scritto all'azienda Stp Trani, e l'azienda ha da oggi 90 giorni per rispondere."L'associazione, impegnata da sempre per la difesa dei diritti del cittadino - dice Baldino - annuncia che non ha intenzione di arrendersi ad una risposta della STP non pertinente alle domande poste, bensì trasmetterà il reclamo al garante dei trasporti pubblici, laddove le risposte non saranno soddisfacenti. Si attende ora il riscontro dell'azienda di trasporti".