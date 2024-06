Biglietterie Stp chiuse, ancora disagi quotidiani per chi viaggia

La scuola non è finita per tutti e i ragazzi in giornate come ieri sono saliti senza biglietto per paura di perdere il posto. Del resto finita la scuola resta l'uso del bus per chi lavora, per chi va a mare, per chi deve andare in ospedale. E trovare in molti orari le biglietterie abilitate chiuse resta un grave problema. La fotografia che pubblichiamo in galleria mostra l'orario della biglietteria della Stazione già chiuso alle ore 13,30.Per non parlare dell'altro punto vendita, il bar di fronte al Comune, già chiuso almeno due ore prima. Un disagio che i pendolari veramente non comprendono, e non comprende neanche il titolare del bar che quotidianamente viene preso d'assalto e che è costretto a rispondere di non poter far nulla. In molti sono i ragazzini o gli anziani che chiedono a Vincenzo Lapegna di poterli aiutare a fare dal proprio telefono i biglietti on-line ma ovviamente è una cosa improponibile. "Sono molto dispiaciuto di questo ma ovviamente se lo facessi per una persona dovrei farlo per tutti: sia adulti, non necessariamente anziani, non sono un grado di acquistare online ma anche molti ragazzini che non hanno un conto aperto sul telefono".