Stp risponde alle lamentele per l'acquisto dei biglietti: ma la risposta non risolve i problemi

Ne avevamo parlato nei giorni nei quali il titolare della tabaccheria abilitata alla rivendita dei biglietti STP all'interno della stazione delle Ferrovie dello Stato era in ferie, ma anche ora che le ferie sono finite e la rivendita resta chiusa più o meno all'ora di pranzo - dalle 13:00 alle 15:00 - che il problema si ripropone ancora in maniera decisamente pesante.A nulla è servita la risposta ufficiale da parte dell'amministrazione di STP - "ci sono altri rivendite o c'è la app o la possibilità di acquistare dal sito " - alle numerose lamentele rivolte da utenti non in grado di raggiungere dalla Stazione le fermate in corrispondenza delle quali sarebbero aperte le altre rivendite perché incapaci di utilizzare le app-come la gran parte delle persone anziane-o di percorrere magari sotto il sole proprio della "controra" non meno di 500 metri.Incresciosa, soprattutto per i cittadini che sono titolari di attività commerciali nei pressi della stazione, la situazione che si verifica quando turisti appena arrivati in città e diretti ad Andria per alloggiare in b&b o alberghi o per visitare Castel del Monte o persone anziane vanno a chiedere informazioni per poter acquistare i biglietti, visto che salire a bordo e poter acquistare il biglietto sul mezzo pare sia impossibile anche con un sovrapprezzo.