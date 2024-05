Violenta lite nel quartiere di via Andria, intervengono i Carabinieri

Momenti di forte tensione nella serata di venerdì in corso Imbriani, all'incrocio con via Andria. Una lite, nata per futili motivi di natura familiare, ha visto coinvolti un adulto e un giovane che improvvisamente dopo una discussione sono passati alla mani. Sono volati schiaffi, calci e pugni e il più giovane è finito per terra: entrambi hanno riportato solo lievi ferite. La lite non è degenerata grazie al prezioso intervento dei residenti della zona che hanno cercato di portare lontano il ragazzo contro la sua volontà. Nel frattempo sono state allertate le forze dell'ordine: sul posto è giunta una pattuglia dei Carabinieri che ha cercato di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e ripristinare l'ordine. L'episodio ha attirato inevitabilmente curiosi e automobilisti di passaggio.