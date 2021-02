Chiosco bar, rampe per disabili e impianto fognario: altri 45 mila euro per il Parco Scuola di via Andria

Ci vorranno ulteriori 45 mila euro per il completamento del Parco Campo Scuola di via Andria, progetto finanziato con il "Bando delle periferie": una delibera di giunta comunale del 30 dicembre scorso, pubblicata in questi giorni sull'Albo pretorio del Comune, approva infatti lo stanziamento di quella cifra per la realizzazione di opere di completamento di quell'opera, costata già 770mila euro.Di quali ulteriori opere, evidentemente non previste dal progetto, si tratta: nella delibera si parla di opere supplementari, decise "nell'ambito della esecuzione dei lavori, al fine una maggiore funzionalità ed efficienza complessiva dell'opera in corso non previste nel progetto appaltato", ed in particolare della "realizzazione della rete idrico fognaria per la dotazione di un'area attrezzata per un chiosco bar a servizio del parco, realizzazione di impianto idrico di allacciamento di idrante, opere di rifinitura di una muratura di confine del parco, la realizzazione di un nuovo muro di recinzione, la realizzazione 2 di rampe per disabili, opere tutte utili per il raggiungimento di una maggiore completezza e funzionalità degli spazi e dei luoghi circostanti".Il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione del Parco Campo scuola di via Andria (redatto dal R.T.P. rappresentato dal capogruppo arch. Michele Sgobba) fu approvato nel maggio 2018, e dopo la gara fu aggiudicato nel luglio 2019 alla società CO.PRO.LA di Senigallia; all'inizio de dicembre 2019 è stato stipulato il contratto d'appalto e a fine dicembre 2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori.Nello scorso autunno in un sopralluogo sullo stato di avanzamento dei lavori, il sindaco Amedeo Bottaro si dichiarava soddisfatto: "Oltre alla comparsa delle prime giostrine – dichiarò all'epoca – è stato delineato è il percorso per le attività di educazione stradale che si potranno svolgere all'interno del parco per consentire ai più piccoli di sperimentare in sicurezza come affrontare la viabilità, conoscendo e rispettando i suoi segnali".Poi, evidentemente, la decisione per ulteriori opere supplementari (il chiosco bar, le rampe per i disabili, la rete idrico fognaria a servizio) che non erano incluse nell'appalto iniziale ma "necessarie ed opportune – si legge nella delibera - per migliorare la funzionalità dell'opera principale".La somma complessiva dell'intervento pari ad € 45.612,89 trova copertura finanziaria per € 35.547,68 nel Capitolo del Bilancio Comunale 2020 denominato "manutenzione strade comunali e costruzione nuove strade finanziato da oo.uu. E/1450"; per € 10.065,21 al Capitolo denominato "implementazione rete fognaria cittadina - finanziato da oo.uu".