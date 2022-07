L'albero "appendi bici", la nuova bravata in piazza Giovanni Paolo II

Prima era il semaforo, ora è l'albero. In via Andria sembra proprio essere diventata una moda quella di "appendere" le biciclette sopra elementi dell'arredo urbano: se qualche tempo fa era il semaforo ( link all'articolo ), ora è l'alberello di recente piantato in piazza Giovanni Paolo II (ex pinetina). La solita bravata di qualche ragazzino probabilmente, un modo per attirare l'attenzione su di sé: qualunque sia stata l'intenzione, il gesto fa sorridere poco considerato che la bici in parte smontata è stata incastrata su uno di quegli alberelli ancora poco robusti. In molti, del resto, si sentono liberi di compiere qualsiasi atto vandalico in quello che doveva essere il fiore all'occhiello di un intero quartiere: alcune giostrine sono state in parte danneggiate, i ragazzini giocano spesso a lanciarsi pietre (come si notano le pietre lasciate sulla pavimentazione antiscivolo) e non mancano rifiuti gettati per terra come se nulla fosse. Dovevano essere i residenti i "guardiani" di quella piazzetta come fu detto all'inaugurazione ma così non è stato o forse un sistema di sistema di videosorveglianza sarebbe stata la scelta più adeguata.