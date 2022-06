"Parcheggi" alternativi e dove trovarli, a Trani naturalmente!

Un "parcheggio" alternativo o semplicemente un modo per attirare l'attenzione su di sé. E l'autore del gesto ci è riuscito perché non capita tutti i giorni di vedere una bicicletta posizionata su un semaforo. Accade all'incrocio tra via Don Nicola Ragno e via Andria dove per l'appunto una bicicletta è stata ben incastrata sul palo semaforico attirando inevitabilmente la curiosità dei passanti. Probabilmente la bravata di qualche ragazzino o un modo per suscitare ilarità. O quasi. Nel frattempo, volendo disturbare Massimo Troisi, non ci resta che piangere!