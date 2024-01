Petardi nel bidone delle deiezioni canine, il video fa il giro di Tik Tok

Si tratta dell'ennesimo atto vandalico volto a distruggere l'arredo urbano per puro divertimento o voglia di protagonismo. Come già era successo gli scorsi anni, ignoti hanno "imbottito" di petardi il raccoglitore di feci canine presente sul marciapiede dell'ex pinetina di via Andria. Il contenitore è esploso e con esso anche il contenuto in esso presente. Come se non bastasse, il tutto è stato ripreso e pubblicato su Tik Tok diventando virale.