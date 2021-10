La "storia infinita" della pinetina di via Andria

Sono trascorsi quasi due anni dall'aggiudicazione dell'appalto dei lavori alla pinetina di Via Andria, e l'ex consigliere comunale Maria Grazia Cinqueplmi ne fa la cronistoria: "Il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria previa sostituzione della pavimentazione della pinetina sita tra Via Andria e Via Ferrara era dell'importo di € 285.000,00, l'importo a base d'asta era di € 222.000,00.All'esito della gara (correva l'anno 2019) i lavori sono stati aggiudicati per € 171.995,30 alla società DSPA s.r.l..Con Determina n. 102/582 del 25/5/2020 i suddetti lavori sono stati subappaltati per € 55.000,00 alla società Di Gregorio snc.Con Determina n. 310/1537 del 10/12/2020 è stata aggiudicata alla società Loconsole per € 28.080,00 la fornitura e posa in opera della pavimentazione antitrauma e alcune attrezzature da gioco. Con la stessa determina è stata prenotata la somma di € 82.500,00 per completamento lavori.Successivamente è stato effettuato un approfondimento sullo stato di salute dei pini ed è stata decisa la rimozione della pavimentazione esistente.Con Determina n. 327 del 18/12/2020 è stato assunto un ulteriore impegno di spesa di € 24.169,98 per la fornitura e messa a dimora delle piante. Quelle piante, oggi, sono tutte "morte".Con atto di liquidazione n. 116/ del 26/1/2021 il Direttore dei Lavori ha appunto liquidato il primo sal a tutto il 10/11/2020 per un importo di € 107.823,21. Con atto di liquidazione n. 322/34 dell'11/3/2021 è stata liquidata la somma di € 10.672,38 per l'abbattimento dei n. 29 alberi della pinetina. Con perizia suppletiva di variante (Det. N. 124/847 del 22/7/2021) si è reso necessario concordare nuovi prezzi e così per complessivi € 183.161,57 con un incremento di circa € 29.482,43. Provvedimento sottoscritto dal Dirigente Area Urbanistica in sostituzione del Dirigente Area Lavori Pubblici. Chissà come mai, spesso, per determine "particolari", il dirigente dell'urbanistica si sostituisce a quello dell'area lavori pubblici. Con la Determina n. 161 del 17/9/2021 la società subappaltatrice si è trasformata da s.n.c. in s.a.s., è stato revocato il subappalto in favore della originaria snc poi è stata annullata la revoca dell'autorizzazione al subappalto.Dopo la "morte" degli alberi piantumati si è deciso di realizzare un impianto di irrigazione e, con Determina 162/1121 del 17/9/2021 è stata affidata alla Gestione Ambiente la realizzazione dell'impianto di irrigazione e servizio pulizia e manutenzione delle aiuole per l'importo di € 8.784,00.Oggi con un provvedimento ad hoc il Dirigente trasferisce l'autorizzazione al subappalto alla trasformata SAS che ha cambiato solo l'assetto societario e la forma giuridica precisando che non si tratta, quindi, di una nuova società.Il Rup e il Dirigente avranno certamente verificato le misure di self cleaning adottate dalla nuova società attesa la riconducibilità allo stesso centro decisionale anche se non vi è menzione delle stesse nel provvedimento.Una storia infinita, un susseguirsi di Determine, perizie suppletive e di variante, atti di liquidazione che non sono serviti a ridar vita alla pinetina di via Andria maltrattata e abbandonata all'incuria".