Cantierizzazione dell'ex pinetina di via Andria: quale ditta si è aggiudicata l’appalto?

Ci abbiamo dormito su non poche notti prima di uscire con il presente comunicato ed ora, che il COVID 19 o Coronavirus che dir si voglia è diventato un'emergenza nazionale, parlare di qualsiasi altro argomento pare fuori luogo ma comunque si deve andare avanti ed allora… parliamo della cantierizzazione della piazza Giovanni Paolo II meglio nota come la ex Pinetina di Via Andria.Il Comitato di Quartiere Via Andria si pone i quesiti di seguito riportati.- Chi è la ditta che si è aggiudicata l'appalto?- Se i lavori sono cominciati perché, come dimostra il materiale fotografico allegato, ne sul versante di via Andria e tanto meno su quello di Via Ferrara vi è l'apposito cartello che indica/riassume i tempi per la realizzazione dell'opera, l'importo di spesa, il direttore dell'opera, il responsabile del procedimento e la ditta esecutrice?- Se viceversa i lavori non sono cominciati, perché è stato inibito anzi tempo l'utilizzo del salotto di quartiere?Siamo certi che l'amministrazione uscente, nonostante l'emergenza, fornirà a questo Comitato ed alla cittadinanza tutta gli idonei chiarimenti a margine dei quali si spera di leggere anche un resoconto sullo stato d'avanzamento delle azioni in itinere per la riapertura del plesso scolastico Giovanni XXIII.