I fratelli Mastrapasqua della Baldassarre trionfano in un Concorso nazionale di pianoforte

Sono Mario Mastrapasqua della 3 M e sua sorella Silvia della 1 C entrambi frequentanti la scuola Baldassarre ed in particolare il corso di pianoforte tenuto dal prof. Alessandro Giusto, i vincitori del premio Igor Strawinsky tenutosi nell'Auditorium "Mirella Carriero" di Valenzano.Si tratta di un prestigioso concorso nazionale musicale di pianoforte della fattispecie nel quale Mario, per la categoria "terza media", ha conseguito il primo premio assoluto, mentre Silvia si è imposta nella conquista del primo premio nella categoria "prima media". I ragazzi, entrambi figli d'arte del noto Maestro Alfonso Mastrapasqua ( la mamma Valentina è anche docente nella scuola Baldassarre), hanno sposato in pieno la filosofia della scuola di piazza Dante diretta da Marco Galiano, che intende valorizzare al massimo i giovani talenti dell'ambito musicale, coinugandola con la propria tendenza all'amore per la musica, il dna (vedi sopra) e l'impegno ed il sacrificio nel saper unire l'attività scolastica alla passione della propria vita. Una grande soddisfazione per il Dirigente Marco Galiano, il prof. Alessandro Giusto, loro mentore e per tutti i docenti della Baldassarre.