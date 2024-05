Anche la Baldassarre si gioca le finali con due suoi alunni

Domani a Milano per i Campionati giochi matematici Bocconi

Powered by

Maggio, tempo di finali calcistiche, ma non solo. Pure la scuola Baldassarre ha pronti due suoi alunni, Michelito Alboreo della 2A e Andrea Lippolis 3P, a giocarsi una finale di tutto rispetto. Un traguardo che porta i colori del sacrificio, del talento e dell' impegno, della collaborazione e incoraggiamenti dei propri docenti. I due promettenti studenti domani saranno a Milano per la finale nazionale dei Campionati internazionali dei Giochi matematici organizzati dall'Universitá Bocconi. La scuola Baldassarre ma anche Trani, si stringe idealmente attorno a Michelito ed Andrea perché possano raggiungere la grande finale internazionale che si terrà prossimamente a Parigi. In bocca al lupo ragazzi!