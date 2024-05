Avviati i lavori di sistemazione della pavimentazione davanti alla scuola Baldassarre

Powered by

Erano stati annunciati qualche settimana fa quando il Comune aveva provveduto alla rimozione degli alberi pericolanti davanti alla scuola media Baldassarre. Ora la promessa è stata mantenuta e questa mattina gli operai sono a lavoro per la sistemazione di quella stessa pavimentazione troppo compromessa e pericolosa per personale scolastico, studenti e passanti. A supervisionare i lavori il vicesindaco Fabrizio Ferrante: gli interventi rientrano nell'opera d'interventi di messa in sicurezza della città da alberi pericolanti e marciapiedi rotti avviati già da diversi mesi.