Concorso sul bullismo alla Baldassarre, ecco i vincitori

Gli ultimi giorni di scuola hanno, da sempre, il sapore piacevole della meta raggiunta. È stato così anche per il gruppo di 5 alunni di 3B classificatisi primi nel concorso interno "Dillo con arte - dalla panchina al centrocampo".Il concorso, giunto alla sua seconda edizione, fortemente voluto dal Team antibullismo della scuola Baldassarre e dal Dirigente scolastico, dott. Marco Galiano, nasce dalla convinzione che per ridurre i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, bisogna parlarne.Il concorso, rivolto agli studenti di tutte le classi della scuola, chiedeva di confrontarsi tra loro e con i propri docenti sulle scelte e azioni utili per contrastare ogni forma e fenomeno di bullismo e cyberbullismo, abbandonando - come dice il tema prescelto - il ruolo di "panchinari" per correre al "centrocampo".Sono pervenuti più di 100 elaborati grafico-pittorici, i più pregevoli dei quali sono stati raccolti nel museo virtuale visibile al link https://www.artsteps.com/view/65ba80014003d7702cd48cd5.Per originalità, capacità comunicativa e attinenza al tema del concorso, si è classificato al primo posto il disegno degli alunni Capocelli Samuele, Albino Beatrice, Di Perna Davide, Di Pilato Raffaele, Scaringi Giacinta.Questi, guidati dalla prof.ssa Depalo, hanno riprodotto su una panchina situata nella piazzetta antistante la scuola, il soggetto del proprio elaborato: la vittima è accovacciata e accerchiata da due bulli, due ombre nere che sovrastano e minacciano la sua vita. Due ragazzi assistono alla scena e decidono di intervenire, bloccando le ombre. Il disegno è arricchito dallo slogan "Il bullismo segna, l'amicizia di più".La panchina così decorata vuole essere una risorsa per la comunità cittadina, un'occasione per veicolare un messaggio forte contro il bullismo non solo per gli alunni della scuola Baldassarre, ma per tutti i ragazzi di Trani che in questa piazzetta si incontrano, sostano e a volte si scontrano.