Basket femminile 3 vs 3 dei GSS cadette,  la Baldassarre è campione regionale

Un cammino impegnativo, superando un ostacolo dopo l'altro e alla fine ecco la grande gratificazione, il trionfo. Intensi allenamenti e partite combattute che portano in dote una finale regionale vinta a pieno merito. Stiamo parlando della squadra di basket femminile della scuola Baldassarre, 3 vs 3 dei GSS categoria "cadette". L'immagine più bella e genuina di questa vittoria è rappresentata dagli occhi pieni di emozione delle ragazze tranesi protagoniste, insieme alla loro coach, la docente di di educazione fisica che le ha preparate degnamente in vista dell'importante appuntamento sportivo, prof. Genny Mennelli, ex giocatrice di basket in serie B, con passate esperienze lavorative nella Scavolini basket Pesaro e nella nazionale femminile under 14.Alle finali regionali di basket 3vs3, disputate al Palapentassuglia di Brindisi, oltre alla Baldassarre classificatasi al primo posto e meeitevole del titolo di campione regionale, hanno partecipato altre quattro scuole vincenti nella fase provinciale: la Scuola Cappuccini di Brindisi, la Scuola Giovanni XXIII di Taranto, la Scuola Grimaldi di Foggia e l'IC Ruffano di Lecce.Una lode alle alunne tranesi campionesse regionali, meritevoli di citazione: Beatrice Albino della 3B, Alessia Brescia della 3E, Francesca Mastrototaro della 3H e Giorgia Prechiazzi della 3H.Da segnalare gli altissimi livelli qualitativi di gioco che queste ragazze hanno raggiunto in questi anni e che le proietta, in prospettiva, verso un molto probabile futuro ricco di soddisfazioni. Basti pensare ad atlete come Beatrice Albino o Francesca Mastrototaro che, tra l'altro, occhio alla bella notizia, nei prossimi giorni sosterrà un provino con una squadra di basket femminile di serie A molto quotata come il Campobasso in serie A1. Entrambe sono impegnate nel Centro Tecnico Federale Puglia e Beatrice Albino, protagonista anche nel campionato femminile Under 15 (sotto annata) ha conquistato le Final Four Regionali ed in particolare, tra ieri ed oggi, sta disputando le finali Nazionali Jr Nba sempre con la sua scuola.