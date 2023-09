Abbonamenti mensili Stp: i chiarimenti dell'azienda

Delle lamentele di un gruppo di studenti-utenti degli autobus Stp sulla linea Trani - Bari, in relazione alla difficoltà di acquisto degli abbonamenti mensili, ce ne siamo occupati ieri in un articolo riportando la richiesta di chiarimenti avanzata da un'associazione di consumatori attraverso l'avv. Floriana Baldino: una pec all'indirizzo della dirigenza dell'azienda ha ottenuto una immediata risposta. chiarificatrice.E così la Stp, in seguito al reclamo da parte dell'associazione in difesa dei cittadini, non fa dunque attendere la risposta.A rispondere all'avv. Baldino è direttamente il Gestore dei Trasporti, dott. Bartolomeo Maiullari," con una telefonata giunta in mattinata - dice l'avv. Baldino - che spiega che l'abbonamento di 52 corse è acquistabile presso tutti i punti vendita o mediante applicativo per smartphone "DropTicket", e si esaurisce nel tempo utile del mese di acquisto (valido per il mese di convalida), come da regolamento della legge regionale 18/2002 art. 27. Il dott. Bartolomeo Maiullari è consapevole delle difficoltà di comunicazione presenti tra alcuni punti vendita e gli utenti finali, ma specifica che Lui, e gli uffici di competenza, sono a disposizione di tutti gli utenti per eventuali chiarimenti e invita ad esporre ogni problematica riscontrata, purché fondata, attraverso il canale dedicato a questo, ovvero contattaci@stpspa.it o biglietteria@stpspa.it".Conferma l'avvocato che ha trovato, nel Gestore dei Trasporti dell'azienda, una persona veramente disponibile.L'augurio è che, questo ritrovato dialogo, possa contribuire a rafforzare il rapporto tra azienda e utenti, potenziando anche, ove possibile, i canali di comunicazione.