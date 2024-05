Presentato il nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia sezione Trani

Si è tenuta giovedì 16 maggio la conferenza stampa di presentazione del nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia, sezione di Trani. Una "ripartenza" così l'ha definita Pinuccio La Ricchia, dirigente locale ma anche tra i venti membri del direttivo nazionale. Secondo Pasquale De Toma, Capogruppo in Consiglio Comunale, il partito non si è mai fermato avendo concretizzato un'importante azione in Consiglio Comunale, nonostante le ingiuste vicende giudiziarie che nel 2014 hanno chiuso anzitempo l'esperienza amministrativa del CDX tranese; ma ora, aggiunge sempre De Toma, "è giunta l'ora di lavorare più alacremente del solito avendo in mente, come diceva Steve Jobs, la parola "perseveranza" e favorendo il gioco di squadra che può portare un gruppo, nello sport come nella vita, a traguardi importanti che da soli non si possono raggiungere", lasciando da parte i personalismi e sopratutto le ambiguità. Tra gli interventi anche quello di Rosa Uva, Responsabile provinciale di Azzurro Donna, il dipartimento che si occupa di parità di genere, che ha affermato che Forza Italia deve diventare "un contenitore aperto alle diverse sensibilità e che deve fare del confronto il suo valore aggiunto".Il Coordinatore locale, Alfonso Mangione, ha rimarcato l'importanza della grande esperienza che la sezione di Trani ha acquisito sin dal 1994. Un'esperienza che ha prodotto negli ultimi trent'anni la migliore visione politica che Trani abbia avuto. Onorato, si è detto, il Coordinatore, di avere la presenza all'interno del partito di una persona di esperienza e del livello, umano e politico, come Peppino Di Marzio. E da quest'ultimo è partito anche il Coordinatore Provinciale, Marcello Lanotte, che ha sottolineato come la storia recente della sezione di Trani è la storia di persone perbene, come Peppino Di Marzio, che hanno combattuto contro tutto e tutti per affermare i principi che sono i principi fondanti di un partito come Forza Italia, libertà, visione politica, impegno. Trani, ha aggiunto, l'avv. Lanotte è oggi un fiore all'occhiello nel partito e non è un caso che ci sia no al suo interno un dirigente nazionale e una dirigente provinciale.Adesso gli obiettivi sono quelli di tornare al Governo della Città e di fare il miglior risultato possibile alle prossime Europee. "Riempie il cuore vedere tante e tanti giovani alle riunioni di partito, insieme a gente di esperienza" conclude il coordinatore provinciale "siamo pronti alle prossime sfide e a ridare a Trani quella visione politica che manca da troppo tempo", i Componenti del Coordinamento cittadino: Di Marzio Giuseppe, Volpe Luca, Lionetti Savino, Tomasicchio Emanuele, Gala Gianmarco, Mannatrizio Francesco, Dragonetti Vincenzo, Lisco Cinzia, Baldassarre Silvio, Figliolia Anna, Di Feo Nicola, Lobascio Vitantonio, Quinto MariaAntonella, Di Filippo Tommaso, Dragonetti Luisa e Cortellino Marianna. Oltre il responsabile Azzurro giovani Grilli Giampiero e il responsabile Azzurro Senior Brunetti Salvatore