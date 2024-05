Il Frecce Tricolori Day è arrivato: il programma di oggi

Il gran giorno è arrivato, con un programma che dalla prima mattinata si concluderà con il gran finale serale in piazza Quercia. La giornata si aprirà all'insegna dello sport. In piazza Quercia dalle 9:30 alle 12:30 sono in programma esibizioni di fitness, danza e arti marziali mentre la piazza sarà occupata da stand e gazebo delle associazioni sportive locali, rappresentati di diverse discipline sportive tra le quali il calcio, pallavolo, rugby, basket e tante altre. A condurre l'evento sarà Francesco Donato.Alle ore 15:30 di oggi spazio all'apertura della manifestazione dell'Air show acrobatico sul Lungomare Cristoforo Colombo. Dalle ore 16.00 in poi si susseguiranno il passaggio della bandiera tricolore accompagnato dall'Inno nazionale con Elicottero HH139 del gruppo dell'84° Centro SAR di Gioia del Colle, l'esibizione Autogiro a cura dell'Aero Club Bari con il comandante Giuseppe Casalino (ore 16:05), le demo degli assetti aeronavali del reparto operativo con l'elicottero della Guardia di Finanza (ore 16:15), il sorvolo degli Eurofighter del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (ore 16:35), la dimostrazione con Elicottero HH139 dell' 84° Centro SAR di Gioia del Colle (ore 16:40).Alle ore 17:00 si vedranno sfrecciare, con le loro acrobazie mozzafiato, gli Aermacchi MB-339A della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori che disegneranno nel cielo volute pennellate di verde bianco e rosso. Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico proporrà per l'occasione il programma acrobatico completo.Gran finale in piazza Quercia per una domenica che entrerà nella storia della città con il concerto alle ore 20:00 del Duni Jazz Choir, ensemble fondato da Mario Rosini nel 2015 e composto da musicisti e cantanti professionisti provenienti dalle fucine del conservatorio "E. R. Duni" di Matera. Il coro eseguirà a 9 voci un repertorio di musica jazz e pop cantata in diversi stili. Il Maestro di cerimonie sarà Mario Rosini, cantante, pianista e compositore, il cui repertorio si muove - con pari successo - dal jazz al soul, passando per la canzone d'autore (ingresso libero con posti a sedereVillaggio dell'Aero Club Bari e dell'Aeronautica Militare animerà Piazza Plebiscito da sabato 11 a domenica 12 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con il simulatore di volo ludico MB339 PAN e tanto materiale informativo negli stand dedicati.L'intero programma è disponibile, unitamente a tutte le informazioni relative ai parcheggi ed alla viabilità, sul sito dedicato all'iniziativa: www.tranifreccetricolori.itComplessivamente sono stati individuati 10.000 posti di sosta suddivisi in 11 aree, da nord a sud della città (2300 zona Sant'Angelo, 550 zona via Barletta, 700 Trani centro in via Falcone e Borsellino con ulteriori 50 posti per pullman e 5400 nella zona sud). Per i disabili è stata individuata un'area dedicata a sud, sulla statale Adriatica Trani Bisceglie (solitamente occupata dalle giostre durante la festa patronale) dove sarà possibile giungere coi mezzi, assistere allo spettacolo delle Frecce e godersi una giornata di eventi dedicati grazie a Unitalsi e Il Giullare (info contatti +39 371 6965678)