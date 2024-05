Le Frecce Tricolori attraversano il cielo di Trani - TUTTE LE FOTO

60 foto Il grande spettacolo delle Frecce Tricolori a Trani

Emozioni senza tempo: leattraversano il cielo di Trani. Unica tappa nel Sud Italia per il 2024, ma non solo: la città accoglie per la prima volta l'air-show della pattuglia nazionale acrobatica.L'evento nasce dalla sinergia tra Aero Club Bari, Città di Trani e Aeronautica Militare.Tantissimi i cittadini, gli abitanti dei paesi limitrofi e i turisti che, nella giornata odierna, stanno riempiendo il lungomare e le altre zone nevralgiche di Trani per assistere allo spettacolo.Un grande e atteso evento per il quale sono state messe in campo misure di sicurezza rafforzate e per il quale la città di Trani si è preparata a lungo.Uno show tutto da godere con lo sguardo rivolto verso l'alto.