Dall'Ucraina a Trani: Svetlana sposa Antonio nella città che l'ha accolta- FOTO

8 foto Le nozze speciali di Antonio e Svetlana

Social Video 1 minuto Dall'Ucraina a Trani: Svetlana sposa Antonio nella città che l'ha accolta

». Questa ladi, coronata stamattina ail luogo dove lei è stata accoltamentre era in fuga dal terribile conflitto che da febbraio deloppone laall', suo Paese natale.L'incontro tra i due, che ha poi portato all'innamoramento, è avvenuto a, maha avuto unLo stesso sentimento diche la città ha regalato a Svetlana quando si allontanava dalle bombe, lei oggi lo restituisce,che questa storia d'amore rappresenta.mentre scappavo - queste le sue parole, commosse, ai nostri microfoni, prima del matrimonio - mia figlia oggi è qui con noi per quest'occasione speciale».Quando le abbiamo chiesto se la guerra, secondo lei, è destinata a finire, la sua risposta è stata disarmante.«Non lo so perchèMa la guerra, per Sveltana, è per fortuna un brutto ricordo.Nel suo cuore, oggi, c'è solo spazio per far festa in vista di un'che è sinonimo di