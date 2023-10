Un nuovo traguardo per "", attività del wedding designersituata nella galleria del Gran Shopping Mongolfiera, nella zona industriale diIl negozio è stato al "", una delle fiere più prestigiose al mondo nel settore delche si terrà a, nelL'attività ha partecipato all'evento con uno dei tre progetti registrati e brevettati, dal nome "" assieme ad "".In questi progetti vanno menzionati la presenza costante del giovane senegalese, che si è rivelato un vero talento nel mondo del wedding, la collaborazione dell'esteta e geometra molfettesee l'eleganza, specie nel confezionamento, diSi tratta di un'importante vetrina per conosceredei matrimoni in Puglia nelle loro sfumature nell'ambito di un evento totalmente dedicato al mondo del, per gliche scelgono la nostra regione come cornice per il proprio giorno speciale.