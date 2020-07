Villa Sant’Elia pronta per una nuova stagione di ricevimenti

Si ricomincia finalmente a sognare. Lasciate alle spalle le settimane di lockdown si torna a una timida normalità, cercando di vivere di nuovo la spensierata quotidianità, riprendendo il lavoro e i progetti sospesi. Anche le nozze ricominciano, con un clima di maggiore intimità.Per ricevimenti di matrimonio eleganti e curati con massima cura in ogni dettaglio, Villa Sant'Elia è la cornice perfetta per progettare una festa unica e rilassante: l'antica dimora appartenuta al Capitolo della Cattedrale di Trani si apre su un ampio giardino in cui il profumo dei fiori e il colore della macchia mediterranea sprigionano un'atmosfera soffusa adatta per cerimonie indimenticabili.La villa è la location ideale anche per la celebrazione dei riti civili: il pergolato in fiore viene scelto come scenografia naturale per il matrimonio civile, a cui segue il party in giardino o a bordo piscina nell'area living. Bellezza e professionalità sono gli elementi che hanno convinto tante coppie a scegliere Villa Sant'Elia nel corso degli anni.«Non abbiamo mai amato gli eccessi, chi ci conosce sa cosa caratterizza lo stile di Villa Sant'Elia – ci racconta Riccardo Loconte, manager della struttura - Qui vogliamo da sempre realizzare eventi di classe, immersi nella serenità del nostro verde, riservati e unici: le coppie che scelgono Villa Sant'Elia per le loro nozze trovano qui un'oasi di pace, anzi, una vera e propria seconda casa in cui celebrare questi momenti preziosi con la famiglia e le amicizie più strette».Una caratteristica che identifica Villa Sant'Elia è proprio l'esclusività: la villa ospita rigorosamente una festa al giorno, dedicando gli spazi della struttura e il personale di sala interamente a una coppia e ai propri ospiti. Nel loro giorno speciale gli sposi saranno i padroni di casa e potranno festeggiare in serenità godendo degli spazi raffinanti e curati nel dettaglio, con la massima attenzione dello staff.Villa Sant'Elia si trova nelle campagne tra Corato e Trani, al km 40 della SP 231 (ex SS 98): si accettano appuntamenti personalizzati per visitare la struttura con preavviso telefonico al numero 0883501999 , attraverso la form del sito web ufficiale o tramite i profili social Facebook e Instagram.