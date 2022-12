Al tranese Fabio Marciano il Premio "Italian Wedding Awards"

Si chiama Fabio Marciano ed è di Trani il miglior fotografo wedding d'Italia, premiato nel corso dell' "Italian Wedding Awards", che riconosce i migliori professionisti del settore. "Sono nato e cresciuto circondato dalla bellezza. Da un lato il mare della mia terra, Trani – spiega Fabio - dall'altro la mia famiglia che ha vissuto di architettura e fotografia. Che diventassi fotografo era quindi un destino già scritto. Sono sempre andato alla ricerca della bellezza, e dalla mia Puglia ho intrapreso un viaggio che mi ha portato a Padova, dove attualmente vivo".Come fotografo professionista di matrimonio con 12 anni di esperienza ha avuto l'opportunità di lavorare con coppie in tutto il mondo: "Il mio stile fotografico si basa sul reportage per catturare le emozioni vere dei miei sposi, ma allo stesso tempo ho un approccio editoriale che mi permette di creare immagini di grande impatto visivo".L'aver ottenuto il prestigioso riconoscimento del Wedding in Italia, prescelto tra i migliori professionisti direttamente dagli sposi o da altri colleghi esperti del settore e da una giuria internazionale, sottolinea anche il crescente interesse intorno a questo mondo professionale, e diventa spunto per considerare anche la sempre maggiore crescita della Puglia come destinazione per matrimoni internazionali: "Il mio obiettivo nel giorno del matrimonio non è rivolto solo a realizzare gli scatti, ma anche a far vivere quei momenti agli sposi in assoluta serenità e tranquillità. Il risultato finale è un racconto del giorno del matrimonio in cui ognuno dei partecipanti contribuisce in maniera unica ed autentica".