Wedding, crisi e futuro dopo il virus: la diretta sul network Viva

"COVID-19 - La grande crisi del settore Wedding in Puglia". È questo il titolo del programma in diretta organizzato dal network Viva per discutere dell'attuale panorama di questo importante settore economico e degli scenari futuri per risorgere dopo il virus.Appuntamentosulle homepage dei portali Viva e sulle rispettive pagine Facebook.Dialogherà con gli ospiti Giuseppe Di Bisceglie (direttore Network Viva)Interventi:(Governatore Regione Puglia)(Presidente Camera di Commercio Bari-Bat)(Presidente Assoeventi Confindustria)(Via della Spiga Milano - Moda Sposi Atelier Bari e Molfetta)(Macramè Eventi)(My Touch wedding & luxury event)(Villa Carafa Andria - Confalone Fotografi Andria)(Tenuta Donna Lavinia-Lavinia Bianchi Eventi-Mood-Trani)(La Perla del Doge Molfetta - Villa Ciardi Bisceglie)(Art and Scienze by Tony Pellegrino Bari e Molfetta)(musicista)(La SoloViaggiare by ITDM Barletta)(parroco Cuore Immacolato Maria Molfetta)(Assessore al Turismo e Cultura Regione Puglia)