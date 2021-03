Gigi Rutigliani e le sue acconciature conquistano Vogue Sposa

7 foto Gigi Rutigliani Vogue Sposa

Nel Rinascimento, i pittori inventarono la prospettiva e il cosiddetto "punto di fuga", la sensazione che tutte le linee di un quadro convergessero verso un punto preciso, il centro della scena, a cui l'occhio era naturalmente richiamato. Se il matrimonio fosse un quadro dalle linee delicate e pastello, il suo punto di fuga perfetto sarebbe la sposa dove verrebbe focalizzata tutta l'attenzione del momento, dell'evento, degli invitati, persino dei sogni di un immaginario presente sin dall'infanzia delle bambine.Dietro una sposa, dietro una nuvola di tulle che si staglia contro un cielo azzurro, ci sono anni di scelte, di compromessi e di decisioni ad attestare una personalità: ma ci sono anche e soprattutto maestranze che, alla stregua di tanti artisti, realizzano un abito, progettano scarpe, curano un make up o preparano un'acconciatura.Se parliamo delle acconciature per le spose, Gigi Rutigliani può essere sicuramente considerato un maestro. Presente nella nostra città con il suo studio in Via G.Salepico 43, da sempre rinomato e frequentatissimo, l'hairstyler molfettese è anche fondatore assieme al collega Rino Esposito e al fotografo di moda e wedding Luigi Darcangelo della FHM, Fashion Hairstyle Masterclass, dedicata a tutti gli hairstylist che non si vogliono far trovare impreparati per lavorare nei backstage. Gigi e Rino sono hairstylist partner di Wella Professionals, specializzati in acconciature per le spose. FHM è un gruppo di formazione di parrucchieri e visagiste per tutta la categoria di eventi moda a livello nazionale e internazionale, tra cui per esempio la fashion week di Milano, Parigi o New York, ma senza dimenticare anche eventi televisivi e canori come il Festival di Sanremo, il Festival del Cinema di Venezia e tanti altri. Tutto all'insegna di una collaborazione di alto profilo con modelle professioniste e brand rinomati del calibro di Dolce e Gabbana, Fendi, Gucci e molti altri.L'autorevolezza, nonché il prestigio della FHM, non sono certo passati inosservati: l'edizione online della testata Vogue Sposa, autentica Bibbia del settore nuziale, ha dedicato un lungo articolo alle acconciature sposa e alle tendenze per la nuova stagione, ampiamente esposte da Gigi Rutigliani e da Rino Esposito assieme a fotografie di acconciature realizzate. Del resto, come rammenta Rutigliani stesso, "Dal punto di vista emotivo, l'acconciatura viene subito dopo l'abito assieme al make up": è qualcosa che sicuramente determina l'immagine che la sposa ha di sé, un completamento necessario al vestito, ma anche una proiezione della sua personalità. In questo sta la bravura di un hairstylist, come prosegue Vogue Sposa elogiando l'attività della FHM. L'immagine che la sposa dà di sé in quel particolare giorno, non deve discostarsi in maniera vistosa da quella che è l'immagine quotidiana della donna stessa, ma al contempo ne deve esaltare pregi e caratteristiche.E questo è il compito di un hairstylist che si rispetti, indirizzare le scelte alla migliore immagine possibile, tenendo a mente tutte le variabili, come farebbe davvero un'artista dell'immagine. Per esempio, spiegano Gigi e Rino, "un'altra cosa da non fare è sfidare la natura! Per esempio, se il matrimonio è fissato per una calda giornata di luglio in Puglia, è sconsigliato tenere i capelli sciolti, soprattutto per chi li ha crespi e soggetti all'umidità. La cosa migliore è considerare sempre l'immagine di partenza, senza prendere come riferimento modelli o foto viste sui social difficilmente adattabili al proprio stile".La tendenza per le spose 2021 continua ad essere largamente quella basata sugli effetti naturali, i più difficili da realizzare "perché richiedono un profondo studio che deve rimanere invisibile agli occhi", con la possibilità di prevedere un cambio di look per il ricevimento per dare maggiore brio e creare un effetto sorpresa, ottenibile anche con semplici accorgimenti come una coda che diventa chignon, o da cui si può liberare strategicamente un ciuffo.E l'acquerello di una sposa, nel giorno più indimenticabile della sua vita, sarà completo, inossidabile in fotografie e ricordi. Un quadro alle cui spalle, silenziosi ma formidabili come instancabili artisti, ci saranno professionisti come Gigi Rutigliani, Rino Esposito, Luigi Darcangelo e la loro FHM.