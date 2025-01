Serenata per una proposta di matrimonio in un bar a Trani: e Daniela ha detto sì a Donato!

Una dichiarazione d'amore nel più romantico dei modi: in un caffè di Trani, quello dove si sono conosciuti, complici la troupe televisiva di Telenorba e Francesco, il titolare del bar che si é attrezzato con coppe e champagne,ha chiesto adi diventare sua moglie, accompagnato niente meno che da una serenata fatta dal vivo. A cantare per Daniela un "esperto" del settore, un autentico veterano delle serenate: il coratinone avrebbe cantate almeno trecentocinquanta e pare anche portino buona sorte alle coppie. E le "rose rosse per te" che cantò Massimo Ranieri e che ha reinterpretato Mario Cerra con passione e sentimento (e tanta simpatia) sono arrivate davvero insieme a un bell'anello di fidanzamento col brillante nel più classico dei modi. Una storia d'amore che inizia come una favola con un bel vestito da principessa per Daniela e ovviamente con gli auguri di tutta la città nella quale si sono incontrati per la prima volta.