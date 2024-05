Soccer, al via le fasi finali di Coppa Italia e campionato regionale: in campo le giovanili

Mentre le prima squadra ha terminato la stagione con la semifinale Play off di Lucera, l'u17 sta per cominciare il suo percorso nella Coppa Puglia di categoria e l'u14 si appresta alla disputa dei quarti di finale del campionato regionale u14, questi ultimi vedranno i draghetti biancoazzurri sfidare i pari età del Real San Giovanni in gara doppia.L'andata andrà in scena domenica 5 Maggio alle ore 10.30 allo stadio Comunale di San Giovanni Rotondo, mentre il ritorno sarà disputato al Capirro Sport Village di Trani, domenica 12 Maggio ore 10.30.Ci teniamo ringraziare tutte le attività che hanno creduto nel nostro progetto, tutti coloro che hanno contribuito a questa stagione non ancora totalmente terminata.Una stagione meravigliosa, aldilà di come si concluderà, anche grazie al vostro supporto:Ludoteca bimbi felici,V-Tech PlantOttica, Vista Bene, Pizzeria Le Muraglie, Caffetteria Room 91, Serendipity, Sicurezza Tecnologica, Bassi ArredamentiCapirro Sport Village, Portulaca, Bellessere Hair and Beauty, Seba Metalli, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Officine Lafiandra, Lu.Smile, La Perla del Sud, Acqua e Farina, Nevermind, Esteticanna, Frangipane, Turenum farmacia , Osteria la Banchina, Corteinfioreortosa Impianti, Carpe Diem, Saraghina, e20 e convegni, Jax'o ristopub, Parafarmacia Rizzi, Umbro, Tesori d'Apulia, La locanda del giullare , Snaipay via, Superga 212, Kayuba, Farmacia Nova Salus, Centro Infissi di Aldo e Michele Quercia , LCM Marmi, TOM mas que un bar, Di Toma abbigliamento professionale, Clima green , VB Ufficio di Vincenzo Bruno , Tecno, Fusioni di Nicola di Micco, Cioccolato Bianco, Popsport , Luci.gab Metal.