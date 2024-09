Coppa, la Soccer si qualifica al turno successivo: è 2-1 contro il Molfetta Sportiva

Allo stadio 'Poli' di Molfetta è andato in scena il ritorno del 1^turno di Coppa Italia tra Soccer e Molfetta Sportiva: si riparte dal 3-2 dell'andata a favore dei tranesi.Mister Mascia schiera, come prevedibile, un undici di riserva, con Pappalettera tra i pali, Precchiazzi, Cestino e Grillo in difesa. In mediana agiscono Ragno, Beroshvili e Di Tondo, mentre sulla ali spazio a Milzini e Garro. Sulla trequarti agisce Piombarolo, alle spalle di Terrone.Al 9' buona opportunità per Cormio, ma il suo tiro non impensierisce Pappalettera; sul ribaltamento di fronte la Soccer va vicino al vantaggio, ma il cross di Milzini non trova di poco Piombarolo, che avrebbe dovuto soltanto spingere in porta.. Al 36' i padroni di casa vanno vicini al pareggio, ci prova l'esterno molfettese con un bellissimo tiro a giro, ma la sfera finisce di poco sopra la traversa . Un minuto più tardi arriva l'1-1: cross dalla distanza di Cormio, brutta disattenzione difensiva di Cestino, che apre le porte a Damiano che deve solo spingere in porta. Al 41' la Soccer sfiora il nuovo vantaggio, ma il portiere dice no due volte con un doppio intervento prodigioso, prima su Beroshvili e poi su Terrone. Al 44' clamorosa occasione per il Molfetta: punizione diretta che finisce sul palo, fortunato Pappalettera ad essere colpito ed evitare che il pallone finisca in porta. La prima frazione si chiude sull'1-1.Alla ripresa girandola di cambi per la Soccer, che fa entrare Prudente, Elia e Jeladze, cercando di alzare il tasso d'esperienza in campo ma, almeno fino al 60', è il Molfetta a creare le occasioni più interessanti, senza però riuscire a segnare.Il match non regalerà ulteriori emozioni: la Soccer batte il Molfetta Sportiva 2-1 e si qualifica al turno successivo.