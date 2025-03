La Soccer Trani certifica il quinto posto in classifica: battuto il Lucera 0-1

, e si piazza al quinto posto in solitaria: 44 punti in classifica per i tranesi ma non variano le distanze dalla quarta posizione, con il Palese che resta distante sedici lunghezze. Secondo successo esterno consecutivo per Precchiazzi e compagni.Si scende in campo per la 28esima giornata del campionato di Promozione Pugliese: il Lucera ospita la Soccer Trani. Mister Giangaspero schiera un 4-3-2-1 con Pinnelli tra i pali, Riondino, Campanella, Elia e Rizzi in difesa. A centrocampo Precchiazzi, Dentamaro e Binetti. Sulla trequarti Vitale e Salvemini alle spalle di Terrone.Partenza non delle migliori per la Soccer Trani, fondamentale e reattivo Pinnelli a neutralizzare l'attaccante avversario. Vengono fuori i tranesi: al 28' destro dalla distanza di Binetti, sfera alta di poco sopra la traversa. Al 30' Innocent trova la rete del vantaggio per i lucerini, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Due minuti dopo ancora protagonista l'attaccante di casa che, a tu per tu con Pinnelli, sbaglia clamorosamente scelta, favorendo l'intervento di Elia. Pronta la reazione dei tranesi con Terrone che, di testa, spedisce ancora alto.La prima frazione termina così.Al 60' la Soccer Trani sfiora la rete del raddoppio: Terrone, approfittando dello svarione difensivo del Lucera, sbaglia la conclusione, calciando centralmente. Al 75' pericolosi i lucerini, ancora con Innocent, servito sulla profondità, Pinnelli evita ogni pericolo. Un minuto più tardi ancora pericoloso l'attaccante di casa che calcia a botta sicura, provvidenziale la deviazione della retroguardia tranese. All'81' Ragno calcia a botta sicura, ma la sfera si schianta sul palo. Il match non regalerà ulteriori sussulti: Soccer Trani batte Lucera 0-1.