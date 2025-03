Promozione, la Soccer Trani ospita il Real Siti: obiettivo mantenere il quinto posto

Si scende in campo per la 29esima giornata del Campionato di Promozione Pugliese - Girone A:. I tranesi, reduci da una preziosissima vittoria in trasferta contro il Lucera, vorranno certificare il quinto posto, mantenendo accesa qualche piccola speranza di disputare i playoff. La domenica di calcio offrirà anche uno scontro diretto tra Virtus Palese e San Marco, rispettivamente quarta e terza e dunque, in caso di successo, i dragoni potrebbero rosicchiare qualche punto, fermo restando che la qualificazione resta molto difficile.Ancora sei gare, ben diciotto i punti a disposizione: a partire da questa domenica,: sarà fondamentale cercare di fare più punti possibili, dopodiché si vedrà. Nulla è ancora definito. In conferenza stampa è intervenuto mister Giangaspero, presentando la sfida del 'Poli': "Domani torneranno Ragno, Pugliese e Beroshvili. Playoff? Finché la matematica non ci condanna è giusto crederci, il nostro obiettivo sarà provare a fare diciotto punti in sei partite, poi vedremo dove arriveremo.. Nelle ultime settimane notavo il nostro cambio di mentalità, non possiamo permetterci passi falsi.. Dopo due anni, questi risultati dimostrano che si vuole crescere. La crescita avviene passo dopo passo, sono sicuro che si sta già lavorando per la prossima stagione."In Terza Categoria andranno di scena i quarti di finale di ritorno della Coppa Puglia:, reduce dalla convincente vittoria per 1-5 dell'andata, ha praticamente ipotecato il passaggio in semifinale ma prima dovrà certificarlo: appuntamento domenica alle ore 10 a Capirro. D'altro canto,: all'andata i tranesi sono usciti sconfitti 5-0.FOTO DI DAVIDE DEL MASTRO