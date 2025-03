Beffa nel finale per la Soccer Trani: vince il Palese 1-2. Addio playoff?

, che allunga proprio sui tranesi: in termini di classifica, i biancazzurri restano quinti a 41 punti ma, la quarta posizione occupata dallo stesso Palese dista adesso ben 16 lunghezze e dunque, in questo momento, la squadra che arriverà quinta non disputerebbe i playoff, per la regola-dei-sette-punti. A segno per la Soccer Dentamaro. Inoltre, i dragoni erano in 10 dal 77' per l'espulsione di Sementino.Al 'Poli' di Molfetta si affrontano Soccer Trani e Virtus Palese: mister Giangaspero schiera un 3-4-2-1 con Pinnelli tra i pali, Campanella, Sementino ed Elia in difesa. In mediana spazio a Binetti e Beroshvili. Sulle fasce agiscono Rizzi e Riondino. Il duo Salvemini-Beroshvili alle spalle dell'unica punta Terrone.Il primo squillo della gara è degli ospiti, punizione laterale di Lanave che termina alta sopra la traversa. Al 4' ci prova Beroshvili, sempre dalla distanza, stesso esito. Al 23' succede di tutto: sugli sviluppi di corner il Palese recrimina un calcio di rigore, non ravvisato dall'arbitro; riparte la Soccer con Dentamaro che guida il contropiede, la palla arriva a Salvemini che però non concretizza. Al 28' traiettoria splendida di Salvemini sulla corsa per Rizzi, ma il suo cross rasoterra non arriva sui piedi di Terrone, anticipato dal difensore avversario.. Al 43' ancora pericolosi gli ospiti, questa volta con Faliero che da posizione ravvicinata spedisce alto. La prima frazione termina 0-1.Al 57' doppia occasione clamorosa per la Soccer Trani, prima con Beroshvili che, a pochi passi, non riesce a spedire in porta, con la sfera che arriva sui piedi di Riondino che però calcia centralmente. Gioco molto spezzettato, con l'arbitro che sembra aver perso definitivamente il controllo della gara. Al 77' la Soccer finisce in 10 uomini: rosso diretto per Sementino, per fallo su ultimo uomo.. Al 90+2 clamorosa opportunità per la Soccer per completare la rimonta, ma Salvemini si fa ipnotizzare dal portiere;. La dura legge del calcio punisce i dragoni. Termina così.