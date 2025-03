Promozione, la Soccer Trani ospita il Virtus Palese: ultima chiamata per i playoff?

Si scende in campo per la 27esima giornata del campionato di Promozione Pugliese - Girone A: l. I tranesi, ambiziosi di partecipare ai playoff, saranno chiamati all'impresa contro una delle squadre più in forma del campionato. In questo momento, la Soccer è quinta a pari punti con il Lucera, e dunque rientrerebbe nella griglia, ma vincere domenica sarà fondamentale per ridurre il gap dal quarto posto; ricordiamo che, affinché si disputino i playoff,È anche scontato dire che, in caso di sconfitta, si complicherebbe e non poco il cammino dei tranesi a otto giornate dalla fine della regular-season.. Servirà dunque una vera e propria impresa per centrare una qualificazione che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Otto finali, ventiquattro punti a disposizione: la Soccer Trani farà di tutto per regalarsi un finale di stagione tutto da vivere.In conferenza è intervenuto mister Giangaspero, commentando questo rush finale: "Siamo motivati. Da domenica scorsa ho chiesto ai ragazzi uno sforzo importante. Sapevamo che dopo alcune partite più semplici (Molfetta Sportiva e Troia ndr), sarebbe iniziato un tour-de-force. Aver vinto in un campo difficile come quello di Foggia dimostra che la squadra è viva e ci crede. Domenica sarà la seconda di otto finali, non dobbiamo mollare.