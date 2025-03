Promozione, scontro ad alta classifica tra Lucera e Soccer Trani

Si scende in campo per 28esima giornata del campionato di Promozione Pugliese - Girone A:. I tranesi, reduci da un'immeritata sconfitta interna contro il Palese (1-2), ha bisogno necessariamente dei tre punti per provare a credere nei playoff. In questo momento il quinto posto, condiviso appunto da Lucera e Soccer, appaiate a 41 punti, non varrebbe i playoff, dal momento che la quarta posizione dista ben sedici lunghezze. Servirà dunque un vero e proprio miracolo affinché la società tranese possa dare un senso al suo finale di stagione.Il Lucera, avversario dei biancazzurri, non vince da ben sette turni, più precisamente dal 26 gennaio, motivo per cui la sfida del 'Comunale' è molto importante per i tranesi che, con una vittoria, si piazzerebbero al quinto posto in solitaria. Come molti ricorderanno, la scorsa stagione terminò proprio a Lucera, con un netto 3-0 che pose fine ai sogni di promozione dei dragoni, giunti ai playoff dopo un campionato al dir poco spettacolare.In conferenza è intervenuto mister Giangaspero, che ha presentato così il match: "Palese? Abbiamo colto gli aspetti positivi. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo crederci sino a quando la matematica non ci condanna. Vogliamo continuare il nostro cammino. Lucera? Siamo motivati, l'obiettivo è rimanere in zona playoff e accorciare sulle altre. Proveremo a fare una gara importante."