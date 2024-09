Soccer, domani la sfida al Borgorosso, Pasquadibisceglie: “Soddisfatto del mercato”

È tempo di tornare in campo per i tranesi che domattina, alle ore 11,, allo stadio 'Poli'. La Soccer vuole continuare il trend positivo, avendo collezionato due vittorie nelle ultime due partite. In questo momento i tranesi sono al nono posto in classifica, a quota 4 punti, dunque sarà importantissimo vincere per non perdere il treno delle altre candidate al titolo, tra cui Audace Barletta, Soccer Stornara e Virtus Mola. D'altro canto, i padroni di casa occupano momentaneamente il 15^ posto, avendo collezionato due pareggi u una sconfitta.Per quanto riguarda il calciomercato,, terzino classe '05 per volontà di cambiare aria,, esterno d'attacco, sostituito però con un nuovo arrivo:, esterno mancino classe '05, proveniente dal Molfetta. A questo punto dovrebbe essere completa la squadra, ma non sono da escludere altre sorprese. Domani tornerà a disposizione anche Carmine Riondino., mi sembrerebbe prematuro dare dei voti - commenta il direttore Pasquadibisceglie - preferisco parlare al termine della stagione, o comunque dopo aver visto i frutti del lavoro.completando la squadra con l'arrivo di Terrone, era evidente avessimo bisogno di inserire un giocatore come lui."