Beroshvili decisivo: la Soccer batte di misura il Borgorosso Molfetta in un match complicatissimo

La Soccer Trani batte di misura per 0-1 il Borgorosso Molfetta: decide il gol di Beroshvili che manda in visibilio la tifoseria tranese. I tranesi tengono il passo delle avversarie, che però scenderanno in campo nel pomeriggio, eccetto l'Audace Barletta che ha vinto al 90' sul difficile campo del Don Uva.Mister Mascia schiera un 3-5-2 con Pinnelli tra i pali, Di Savino, Elia e Amoruso a comporre il trio difensivo con Grillo e Precchiazzi che agiranno da ali, in mediana spazio a Dell'Oglio, Beroshvili e Prudente. Il tandem d'attacco è composto da Jeladze e Piombarolo.Al minuto 7' prima occasione per i tranesi su sviluppi di calcio d'angolo, per poco una carambola non beffa il portiere avversario, abile a bloccare la sfera. Ottimo avvio della Soccer che stana gli avversari nella propria metà campo. Il forte vento condiziona molto la partita, non permettendo almeno fin qui un pulito svolgimento del gioco. Al 43' cambio obbligato per la Soccer: fuori il capitano Precchiazzi, dentro Dragonetti. Un minuto più tardi ci prova Dell'Oglio dalla distanza, ma il suo tiro è troppo debole. Al 45+2 Jeladze prova la botta dalla distanza su punizione, approfittando del vento a favore ma il portiere avversario dice ancora no. La prima frazione termina sullo 0-0, partita per il momento bloccata.Al 48' il Borgorosso colpisce un palo al dir poco clamoroso con Roselli, Pinnelli può solo pregare che la palla non finisca in porta.Al 65' ancora Jeladze protagonista, servendo Terrone, appena entrato, che però di mancino non inquadra la porta. All'82' punizione insidiosa del Borgorosso, bravo Pinnelli a respingere in corner. Due minuti più tardi De Giglio appena entrato sfiora il raddoppio che avrebbe chiuso i giochi, ma il suo tiro finisce di poco fuori. La Soccer porta a termine la partita e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato . Grande prestazione di carattere dei tranesi.