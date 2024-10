La Soccer Trani cerca la terza vittoria consecutiva in campionato: al ‘Poli’ arriva il Don Uva

società di Bisceglie, oramai esperta della categoria. Il calcio d'inizio è fissato alle 19:30. I tranesi sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato, avendo battuto in ordine Virtus Bisceglie e Borgorosso Molfetta. Gli ospiti occupano momentaneamente la 12esima posizione in classifica, avendo collezionato una vittoria, due pareggi ed una sconfitta. D'altro canto la Soccer cercherà di vincere, sperando in un passo falso delle dirette avversarie candidate al titolo. Tutti disponibili per mister Mascia, eccetto Tedone che, verosimilmente, tornerà ad allenarsi in gruppo dalla prossima settimana.Mister Mascia sembra aver trovato la quadra giusta per far girare la squadra e soprattutto la strada giusta per tenere il passo delle rivali, scacciando le paure iniziali: "Dobbiamo cercare di migliorare noi stessi, la squadra è ancora al 50% delle possibilità. Non bisogna mollare un centimetro,, con la maturità di vincere, mettere il punto e ripartire il martedì ancora più affamati."Durante la conferenza è intervenuto anche il centrocampista Marco Prudente: "Durante la mia breve carriera, il mio ruolo è sempre stato un altro (trequartista), però sono a completa disposizione del mister e della squadra. Se devo giocare più dietro per impostare l'azione, per me non ci sono problemi."