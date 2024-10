Soccer Trani perfetta: battuto anche il Don Uva e terza vittoria consecutiva

La Soccer Trani trova la terza vittoria consecutiva in campionato battendo 2-0 il Don Uva, in un match molto spigoloso. I tranesi tengono il passo delle avversarie, salendo a quota 10 punti in classifica, a -5 dalla vetta, occupata meritatamente dall'Audace Barletta.Mister Mascia schiera il solito 3-5-2 con Pinnelli tra i pali, Elia, Amoruso e Di Savino in difesa. Sulle ali agiscono Precchiazzi e Grillo, a centrocampo spazio a Beroshvili, Prudente e Dell'Oglio. In avanti il tandem Terrone-Jeladze.Al 3' ci prova Jeladze su punizione, ma la sua conclusione finisce sopra la traversa. Al 10' la Soccer sfiora il vantaggio, grandissima azione dei tranesi ma Precchiazzi spreca da buona posizione, non inquadrando la porta. I tranesi dominano sin qui il match, obbligando gli ospiti a rinchiudersi nella propria metà campo. Al 28' ancora protagonista Precchiazzi che serve Terrone, il suo tiro mancino non inquadra lo specchio della porta. Al 36' ancora il capitano, grandissima sventagliata di Amoruso, Precchiazzi controlla precisamente ma il suo mancino è respinto dall'estremo difensore del Don Uva. La prima frazione non regalerà ulteriori emozioni, termina a reti bianche.Alla ripresa Mascia inserisce Ragno al posto dell'ammonito Prudente. Dopo pochi secondi subito Soccer pericolosa, ottima discesa di Precchiazzi sulla fascia che crossa per Beroshvili, grandissima parata del portiere che respinge in corner, da cui scaturisce un'altra opportunità, questa volta per Dell'Oglio, stesso esito.Al 70' punizione all'incrocio di De Giglio, ottima risposta del portiere. Al 74' si rende pericoloso il Don Uva, prima volta della partita, con una punizione fastidiosa.Il match non regalerà ulteriori emozioni. Finisce 2-0 per la Soccer.