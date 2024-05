Chiusura di tre locali a Trani, Confesercenti esprime solidarietà ai titolari

Il coordinatore di Assoturismo Confesercenti Puglia, Mario Landriscina, esprime vicinanza ai titolari delle attività commerciali raggiunti dall'ordinanza di sospensione dell'attività.Senza entrare nel merito dell'operato delle forze dell'ordine sempre pronte a scendere in campo per il rispetto delle regole e l'ordine pubblico, Assoturismo Confesercenti Puglia resta a disposizione degli esercenti per leggere i provvedimenti e capire le motivazioni che hanno portato alla chiusura dei locali ed esprimerne le considerazioni verso una estate che si preannuncia "calda" sotto ogni punta di vista.Infatti questi provvedimenti presi durante il ponte del primo maggio e la prossimità della festa del Crocifisso di Colonna non fanno altro che deprimere ancora di più il lavoro di una categoria già vessata e segnata da spese, tassazioni e criticità e regole non certe.Un periodo questo che avrebbe permesso agli esercenti raggiunti dal provvedimento di chiusura di incrementare gli incassi e di conseguenza far fronte ai pagamenti.